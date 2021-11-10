Диетологи раскрыли секрет похудения на 400 граммов за ночь: нужен всего один ингредиент

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рекомендует съедать на ночь яичные белки, так как они активизируют выработку соматотропного гормона, благодаря которому происходит сжигание жира в организме.

В интервью на YouTube-канале «А поговорить?» доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, что съеденные на ночь яичные белки активизируют выработку соматотропного гормона, благодаря которому происходит сжигание жира в организме.

По его словам, пик выработки соматотропина длится с 00:00 до 1:00. В этом процессе задействован набор определённых аминокислот и витаминов, которые лучше всего впитываются из белковых продуктов.

Идеальным продуктом для активизации соматотропного гормона считаются белки куриных яиц, которые Ковальков называет «золотым эталоном в диетологии». Врач отметил, что их можно есть в любом виде — подойдёт даже яичница.

«Прямо перед сном два яичных белка пожарить, отварить — главное, чтобы белок попал в организм», — говорит он.

Как рассказал диетолог, у пациентов, которые каждый вечер перед сном съедали два яичных белка, стабильно снижался вес. У тех, кто пренебрегал этим советом, масса тела не уменьшалась.

Также Ковальков пояснил, что за 50 минут, пока работает соматотропный гормон, сжигается до 200 граммов жировой ткани.

Диетолог добавил, что перед сном можно есть и овощи, которые придадут чувство насыщения и заполнят желудок.

«Есть важный фермент пепсин, он выделяется, когда стенки желудка растянуты. И чтобы эти стенки растянуть, нужны овощи, клетчатка. <...>

Выделится фермент, переваривается белок, он вовремя усваивается, аминокислоты поступают в кровь, выделяется соматотропный гормон — и мы худеем», — сказал Ковальков.

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