Главная распродажа 2021 года: где 11 ноября будут самые большие скидки и как не попасть в лапы мошенников

Скриншоты с сайта AliExpress

В четверг, 11 ноября, стартует одна из крупнейший распродаж на AliExpress под названием «11.11». В этот день китайские магазины рекордно снижают цены на товары. В 2021 году на AliExpress в течение 2 дней можно будет купить технику и электронику, одежду и обувь, сумки и другие аксессуары со скидкой до 70 %.

Главная распродажа 2021 года стартует 11 ноября в 11:00 и продлится до 13 ноября 10:59 по московскому времени. В этот день шопоголиков и желающих сэкономить ждут большие скидки.

Традиционно цены со скидками магазины торговой площадки публикуют за две недели до начала акции. В этому году популярная интернет-площадка предлагает купить технику и электронику, одежду и обувь, сумки и другие аксессуары со скидкой до 70 %.

Многие скептики говорят о том, что что день скидок на AliExpress является обманом. По их мнению, продавцы сначала повышают цены в течение октября, а затем красиво их снижают.

Однако поклонники сервиса утверждают, что это не так. К примеру, Алексей Гончаренко из Новосибирска не первый год заказывает товары на AliExpress и говорит, что 11 ноября действительно можно получить максимум выгоды — до 90 %.

«Китайцы верят в магию чисел — якобы 11.11 идеально подходит для заключения сделок и крупных покупок. Я покупаю на распродажах с момента их старта в 2009 году. В основном покупаю какие-то гаджеты или смартфоны — меняю их почти каждый год», — рассказал он.

Особо продвинутые пользователи добавляют товары в корзину и получают монеты — внутреннюю валюту маркетплейса, которую потом можно обменять на скидочные купоны, а сами товары покупают с 11 ноября. Увеличить размер скидки можно с помощью промокодов.

Алексей советует обратить внимание на список самых продаваемых товаров «Алиэкспресса» — это гаджеты и смартфоны, бытовая техника и кухонные принадлежности, спортивные и детские товары, товары для красоты и, конечно же, одежда и обувь.

По словам Алексея, выгоду от распродажи имеют не только покупатели, но и магазины. Во-первых, они экономят в этот день на рекламе — народ валит сам, а лучшие предложения по скидкам продвигает сам AliExpress. Во-вторых, за день продавцы могут продать столько товаров, сколько не продавали и за год. В-третьих, распродажа — хороший повод разгрузить склады и завезти новый товар. А нечестных продавцов на сайте якобы вычисляют специальные программы. В любом случае можно пожаловаться и в поддержку, тогда магазин ждут санкции, что для продавца станет крахом.

Напомним, что Сиб.фм писал о недельной распродаже от Wink. Лайфхаки для распродажи в «Чёрную пятницу», а также как выгодно покупать премиальные бренды.