Городские тротуары и дороги начали обрабатывать противогололёдными материалами

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По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя на аппаратном совещании с главами районов и Центрального округа была поставлена задача оперативно очистить от снега парковочные карманы и пешеходные переходы.

«Зима только началась. Не столько выпало снега, чтобы на улице Фрунзе парковочные карманы были заполнены снеговыми отвалами, чтобы улица Советская на всех поворотах превращалась в скопище снега. Да что говорить, даже на Красном проспекте появились эти снежные «пирамиды». Как правило, снегоотвалы возникают в двух местах – в парковочных карманах, что создаёт проблемы для автомобилистов, и на пешеходных переходах. Это недопустимо. Ставлю задачу – вывезти снег оперативно», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

По данным заместителя мэра Олега Клемешова, к зимнему содержанию улично-дорожной сети в Новосибирске приступили с 1 ноября. На данный момент вывезено 29 тысяч кубометров снега, использовано 210 тонн антигололёдных реагентов.

Дорожными службами приобретён твёрдый и двухфазный «Бионорд» (более 5 тыс. тонн) для борьбы со льдом, концентрат минеральный галит с отсевом дробления горных пород (смесь 90/10), а также концентрат минеральный галит с отсевом дробления горных пород (смесь 50/50) для посыпки дорог.

В новом сезоне будет работать снегоплавильная станция на ул. Широкой. Кроме того, были подготовлены 10 площадок для временного складирования снега в каждом районе города.

На текущем этапе готовность зимней техники составляет 72 %, укомплектованность дорожными рабочими – 60 %, механизаторами и водителями – около 70 %. Мэр Анатолий Локоть дал поручение по разработке плана для оперативного решения проблемы с наполнением штата.

По словам Анатолия Локтя, наблюдается нехватка отдельных категорий рабочих. «Вопрос стоит так: мы покупаем новую технику, и очень важно, кто на ней будет работать. Поэтому если это требуется учесть в бюджете следующего года, то давайте пойдём на это, с финансовым блоком отработаем эти предложения. Думаю, депутаты это поддержат», – отметил мэр Анатолий Локоть.