Интимная тайна: раскрыт секрет бантика на женских трусах

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Декоративный бантик на передней части женских трусов вызвал споры в интернете. Зарубежные журналисты выяснили причины появления детали, придающей пикантности нижнему белью современных женщин.

Журналисты издания Tyla объяснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.

Пользовательница сети @atenea-del-sol в ходе дискуссии на портале Reddit заявила, что в древности одежду не оснащали резинками, и по этой причине большинство людей подпоясывались лентой. Таким образом банты появились и на нижнем белье, сообщает lenta.ru.

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