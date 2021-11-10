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общество

Интимная тайна: раскрыт секрет бантика на женских трусах

Фото Интимная тайна: раскрыт секрет бантика на женских трусах
Фото Интимная тайна: раскрыт секрет бантика на женских трусах

Фото pixabay.com

Декоративный бантик на передней части женских трусов вызвал споры в интернете. Зарубежные журналисты выяснили причины появления детали, придающей пикантности нижнему белью современных женщин.

Журналисты издания Tyla объяснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.

Пользовательница сети @atenea-del-sol в ходе дискуссии на портале Reddit заявила, что в древности одежду не оснащали резинками, и по этой причине большинство людей подпоясывались лентой. Таким образом банты появились и на нижнем белье, сообщает lenta.ru.

Напомним, недавно Сиб.фм рассказал, что на самом деле творится на тантрических тренингах в Новосибирске: обязательно ли заниматься сексом с участниками тренинга, насколько тантрические практики схожи с психотерапией и почему люди боятся на них приходить. А также мы встретились с экспертами, рассказавшими: чем шибари отличается от БДСМ и почему связывание круче, чем американские горки.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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