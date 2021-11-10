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Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

Фото Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн
Фото Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

Фото pixabay.com

ВТБ первым из российских банков предложил клиентам сервис получения имущественного налогового вычета в онлайн-формате. Упрощенная процедура в рамках электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой сокращает срок получения средств в 3 раза и не требует посещения офисов банка и налоговой службы. До конца 2023 года услугой смогут воспользоваться более 250 тыс. клиентов.

Новый бесплатный сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ получить имущественный вычет в режиме онлайн в несколько кликов. При этом клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы. За счет электронного формата подачи заявки срок получения налогового вычета сокращается почти в 3 раза.

Чтобы вернуть налог, необходимо зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и подтвердить направление соответствующей заявки в налоговые органы. Банк направит документы в электронном виде в ведомство, после чего клиенту останется подписать цифровое предзаполненное заявление своей электронной подписью в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. После рассмотрения документов в ФНС средства поступят на счет клиента в ВТБ. Сервис доступен для клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ с 2020 года и не получавших ранее имущественный вычет.

«ВТБ стремится к 100%-ной цифровизации клиентских продуктов и сервисов. Совместно с ФНС мы первыми среди российских банков обеспечили возможность оформить налоговый вычет, который входит в число наиболее востребованных госуслуг, полностью в дистанционном формате. Онлайн-сервис позволяет ипотечным заемщикам существенно сэкономить время на подачу заявления и сократить сроки его рассмотрения – в результате налоговый вычет возвращается клиенту почти втрое быстрее и не требует заполнения бумажных документов. Мы ожидаем, что до конца 2023 года новой услугой воспользуется свыше 250 тыс. клиентов, которые смогут таким образом вернуть до 50 млрд рублей», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

«За счет расширения информационного взаимодействия и введения автоматизированных проверок в программном комплексе ФНС получение налоговых вычетов по НДФЛ для налогоплательщиков становится максимально удобным и осуществляется проактивно. В мае ВТБ стал первым участником такого взаимодействия, наладив передачу сведений в ФНС для предоставления в упрощенном порядке вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). За это время сервисом воспользовалось более 15 тыс. налогоплательщиков. Среднее время получения средств с момента акцептования заявления составляет 12 дней. Сейчас такое электронное взаимодействие распространяется и на функцию получения имущественных налоговых вычетов», — отметил начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ВТБ
налоговый вычет
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