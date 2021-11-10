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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске в ноябре

Фото Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске в ноябре
Фото Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске в ноябре

Фото pixabay.com

Популярный сервис по поиску вакансий и сотрудников проанализировал предложения работодателей в Новосибирске и выяснил, каким специалистам в ноябре они готовы платить больше всего.

Сервис SuperJob по поиску вакансий и сотрудников проанализировал объявления работодателей в крупнейших городах России, в том числе в Новосибирске, и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября.

Оказалось, что в столице Новосибирской области в этом месяце больше всего готовы платить менеджеру по работе с клиентами. Такому специалисту обещают оклад от 150 тыс. рублей.

«Сотруднику предстоит расширять клиентскую базу, составлять коммерческие предложения и заключать договоры, а также консультировать клиентов», — уточнили в SuperJob.

На втором месте вакансия PHP-разработчика с зарплатой от 130 до 150 тыс. рублей. Человек, претендующий на эту позицию, должен иметь опыт работы от трёх лет. Работодатель обещает гибкий график и корпоративные мероприятия.

Тройку предложений с самыми заманчивыми зарплатами замыкает программист Oracle, которого разыскивает местная компания. Выплачивать ему готовы от 120 до 150 тыс. рублей в месяц.

В топ-5 также попала вакансия регионального руководителя службы персонала с зарплатой до 100 тыс. рублей и вакансия главы обособленного подразделения сети салонов по продаже средств оптики. Успешному кандидату готовы платить от 90 тыс. рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о жителях Новосибирска с зарплатой более 3 млн рублей. Таких высокооплачиваемых сотрудников в городе меньше 30.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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