Отборочный этап ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей сборной России в ноябре 2021 года

Фото с сайта РФС, автор Джалиль Губайдуллин

Сборная России проведёт ближайшие матчи в отборочном турнире чемпионата мира по футболу – 2022 против команд Кипра – 11 ноября и Хорватии – 14 ноября 2021 года. Россия на первом месте в турнирной таблице группы H. Но календарь отборочных игр построен так, что судьба путёвки в Катар решится в завершающем туре.

Сборной России по футболу осталось провести две последние игры в отборочном турнире ЧМ-2022.

11 ноября, в четверг, в Санкт-Петербурге – домашний матч против сборной Кипра. Начало 20:00 мск. Прямую трансляцию игры покажет ТВ-канал «Россия 1».

14 ноября, в воскресенье, в Сплите – выездная игра против сборной Хорватии.

В турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России сейчас на первом месте.



Российские футболисты будут фаворитами в домашней игре против Кипра. И в случае победы судьба первого места в группе и прямой путёвки на чемпионат в Катар решится в игре против вице-чемпионов мира – хорватов, которые будут играть на своём поле.

Главный тренер Валерий Карпин по-прежнему не приглашает в сборную России экс-капитана Артёма Дзюбу. Напомним, Карпин пообещал, что «будет клоуном» вместо него.

Состав сборной России перед матчами с Кипром и Хорватией

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив», Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара).

Все матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022. Группа H

24 марта. Мальта – Россия 1:3.

27 марта. Россия – Словения 2:1.

30 марта. Словакия – Россия 2:1.

1 сентября. Россия – Хорватия 0:0.

4 сентября. Кипр – Россия 0:2.

7 сентября. Россия – Мальта 2:0.

8 октября. Россия – Словакия 1:0.

11 октября. Словения – Россия 1:2.

11 ноября. Россия – Кипр. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20:00.

14 ноября. Хорватия – Россия. Сплит. Стадион «Полюд». 17:00.

Напомним, что в ноябре 2020 года футболист Артём Дзюба оказался в центре скандала после появления в интернете интимного видео с его участием.