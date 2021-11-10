Пенсионерам к Новому году раздадут по 10000 рублей – финансисты пообещали россиянам масштабные выплаты

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и kremlin.ru

Эксперты предполагают, что власти России могут объявить о новых массовых социальных выплатах до конца 2021 года. Они указывают на большой профицит бюджета России. Президент Владимир Путин не исключал повторения практики единовременных выплат «при возможности», правда речь шла о бюджете 2022 года.

Ожидания новых выплат в экспертном сообществе настолько высоки, что слова министра финансов Антона Силуанова в Госдуме о том, что власти стремятся снизить уровень бедности в России, были истолкованы PRIMPRESS как обещание новой выплаты 10000 рублей пенсионерам. Министр заявил, что с 1 января 2022 года пенсии будут проиндексированы.

Однако если показатели инфляции окажутся выше плановых, Минфин предоставит пенсионерам «дополнительные меры разовой поддержки».

Именно такими словами ранее аргументировал выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам президент России, подчёркивает агентство.

Изначально предполагалось увеличение пенсий на 5,9 % с 1 января 2022 года, однако этот показатель ниже уровня инфляции в стране. По оценкам специалистов, к концу 2021 года она может приблизиться к 8 %. Ранее глава государства Владимир Путин чётко дал понять, что социальные выплаты в России должны теперь индексироваться на уровень фактической, а не прогнозируемой инфляции. А в Конституции РФ прописано, что пенсии должны повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции.

«Иными словами, может состояться двойное увеличение средств: индексация на 5,9 процента и единовременная выплата. По некоторым данным, её размер составит 15 тысяч рублей. Это может состояться только при условии, что Минэкономразвития не изменит данные официальной инфляции», – цитирует пенсионного эксперта Анастасию Кирееву klerk.ru.

Экономист Андрей Лобода ранее заявлял, что к Новому году правительство может ввести выплаты для пенсионеров России. По его мнению, размер выплат может составить от 5 до 15 тысяч рублей. «На фоне триумфального бюджета у власти появился хороший повод повторно обрушить на пенсионеров денежный дождь», – рассказал эксперт.

Федеральный бюджет РФ имеет изрядный профицит: в январе – сентябре 2021 года он достиг 1 трлн 443 млрд рублей, по данным Министерства финансов РФ.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина снова запланирована в декабре, и если она пройдёт без объявления новых выплат – часть населения будет разочарована. Ведь знаковые появления Владимира Путина на ТВ-экранах нередко сопровождаются объявлениями о новых выплатах.

Напомним, президент Путин на совещании по экономическим вопросам с Правительством РФ 28 сентября 2021 года уже не исключал повторения практики единовременных выплат «при возможности», правда речь на совещании шла о бюджете 2022 года.