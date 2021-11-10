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общество

Переболевшие коронавирусом жители Новосибирска пожаловались на «ковидную аллергию»

Фото Переболевшие коронавирусом жители Новосибирска пожаловались на «ковидную аллергию»
Фото Переболевшие коронавирусом жители Новосибирска пожаловались на «ковидную аллергию»

Фото pixabay.com

Перенёсшие COVID-19 жители Новосибирска рассказали о новом последствии инфекции. Оно получило неофициальное название «ковидная аллергия».

Жители Новосибирска в группе «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на новый побочный эффект после выздоровления — так называемую «ковидную аллергию».

«Я три недели адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались», — написала одна из горожанок.

Переболевших одолевала не только чесотка, но также появлялись покраснения на коже и волдыри.

По словам доктора медицинских наук Натальи Ильиной, это не типичная аллергия, а уртикарный дермографизм. Иначе говоря — крапивница, которая проявляется появлением волдырей. Вызывать такую реакцию могут лекарства, которыми лечатся больные коронавирусом, отметила специалист. Чаще всего она наблюдается у тех, кто перенёс инфекцию в тяжёлой форме и испытывал стресс во время болезни.

Облегчить мучения можно с помощью антигистаминных средств. Если в течение 14 дней лучше не станет, следует обратиться к врачу, пишет «KП-Hoвoсибирск».

Напомним, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев ранее говорил, что при постковидном синдроме симптомы могут быть практически любыми, поскольку коронавирус поражает самые разные органы.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

коронавирус
последствия
инфекция
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