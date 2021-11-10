Переболевшие коронавирусом жители Новосибирска пожаловались на «ковидную аллергию»

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Перенёсшие COVID-19 жители Новосибирска рассказали о новом последствии инфекции. Оно получило неофициальное название «ковидная аллергия».

Жители Новосибирска в группе «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на новый побочный эффект после выздоровления — так называемую «ковидную аллергию».

«Я три недели адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались», — написала одна из горожанок.

Переболевших одолевала не только чесотка, но также появлялись покраснения на коже и волдыри.

По словам доктора медицинских наук Натальи Ильиной, это не типичная аллергия, а уртикарный дермографизм. Иначе говоря — крапивница, которая проявляется появлением волдырей. Вызывать такую реакцию могут лекарства, которыми лечатся больные коронавирусом, отметила специалист. Чаще всего она наблюдается у тех, кто перенёс инфекцию в тяжёлой форме и испытывал стресс во время болезни.

Облегчить мучения можно с помощью антигистаминных средств. Если в течение 14 дней лучше не станет, следует обратиться к врачу, пишет «KП-Hoвoсибирск».

Напомним, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев ранее говорил, что при постковидном синдроме симптомы могут быть практически любыми, поскольку коронавирус поражает самые разные органы.