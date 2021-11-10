Погрузка нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области с начала года увеличилась на 6%

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В январе – октябре 2021 года погрузка нефтегрузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 949 тыс. тонн, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В октябре текущего года объем погрузки нефтегрузов составил 111,7 тыс. тонн, что на 14,9% больше, чем в октябре 2020 года.

Рост объема погрузки обусловлен планомерной работой с грузоотправителями, внедрением новых сервисов и услуг, а также расширением рынка сбыта.