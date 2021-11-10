Проект бюджета Новосибирской области на 2022 год был одобрен общественностью

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Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» рассмотрен на публичных слушаниях, прошедших в Законодательном собрании Новосибирской области 9 ноября.

В мероприятии по согласованию основного финансового документа региона участвовали первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества, общественники.

С основным докладом о проекте закона о бюджете выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, который отметил, что по итогам 9 месяцев 2021 года уже наблюдается динамика собственных доходов областного бюджета, показавшая рост на 28,1 % к аналогичному периоду 2020 года. По словам Виталия Голубенко, среди основных направлений, которым будет уделяться особое внимание в ближайшие 3 года, – обеспечение конкурентоспособности зарплат работников бюджетной сферы, а также всех необходимых выплат и компенсаций гражданам – получателям мер социальной поддержки. Кроме того, в числе приоритетов – расходы дорожного фонда, транспортное обслуживание населения, обеспечение социального страхования населения, поддержка программ в сфере ЖКХ, дорожного сектора, строительство объектов социальной инфраструктуры, реализация региональных проектов.

А заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков отметил, что при формировании проекта бюджета правительством региона были учтены все социальные обязательства, наказы избирателей, запланировано строительство социальных объектов. «Со следующего года по решению Правительства РФ мы будем иметь возможность вкладывать те бюджетные кредиты, которые нужно было отдавать в ближайшие годы, в социальную инфраструктуру – это ряд проектов, которые будут давать хорошую налоговую отдачу», – подчеркнул Владимир Знатков.

В ходе обсуждения проекта депутатами и представителями общественности были высказаны рекомендации, в том числе по привлечению дополнительных ресурсов на реализацию программ газификации, обеспечению жителей чистой водой, решению вопросов ремонта и модернизации учреждений здравоохранения и образования в районах области, развитию сельских территорий, обеспечению условий для закрепления квалифицированных специалистов на селе.

Помимо этого, в ходе публичных слушаний был также представлен прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По итогам проведения публичных слушаний будут приняты рекомендации, которые направят для обсуждения в профильный комитет Законодательного собрания Новосибирской области.