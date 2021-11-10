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Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными – сколько дней продлятся новогодние каникулы, как отдыхаем в январе

Фото Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными – сколько дней продлятся новогодние каникулы, как отдыхаем в январе
Фото Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными – сколько дней продлятся новогодние каникулы, как отдыхаем в январе

Коллаж Сиб.фм

10-дневными новогодними каникулами начнётся 2022 год в России. К выходным дням с 1 по 9 января прибавится последний день уходящего года 31 декабря 2021 года – тоже выходной. Сколько всего длинных выходных предстоит в 2022 году – читайте в материале Сиб.фм.

Календарь выходных и праздничных дней в 2022 году утверждён Правительством России. Согласно документу, новогодние праздники продлятся 10 дней – с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года включительно. Поскольку выходные дни, 1 и 2 января, выпадают на субботу и воскресенье, то они переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

В 2022 году длинные выходные предстоят пять раз.

Майские каникулы выпадают на период с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Сразу три выходных дня ждёт россиян и в марте: из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта) отдыхать будем с 6 по 8 число.

В июне соотечественники смогут не работать с 11 по 13 число, а в ноябре – с 4 по 6.

Фото Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными – сколько дней продлятся новогодние каникулы, как отдыхаем в январе 2

И только 23 Февраля окажется одиноким праздничным днём. День защитника Отечества выпадает на среду. Но печалиться не стоит, предыдущий рабочий день – 22 февраля – сокращён на один час, так же как 5 марта и 3 ноября.

Ранее Сиб.фм уже рассказывал о решении сделать выходным 31 декабря 2021 года.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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