Прокуратура в Новосибирске купит трёхкомнатную квартиру за 7,7 млн рублей

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Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры для нужд ведомства, в которой должно быть не менее трёх комнат. Заплатить за неё готовы 7,7 млн рублей.
В Новосибирске Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры. По данным сайта госзакупок, жильё хотят приобрести для нужд ведомства.
Отмечается, что площадь квартиры должна быть не менее 104 кв. м (жилая — не менее 53 кв. м), комнат в ней должно быть минимум три, а также балкон или лоджия.
Есть требование и ко времени постройки дома — он должен быть возведён не ранее 2009 года и располагаться в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном или Дзержинском районе.
«Жилое помещение не должно находиться в цокольных, подвальных и полуподвальных, технических этажах жилых домов и не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту», — говорится в документации.
На расстоянии менее 1 километра от дома должны быть школа, детский сад и остановки общественного транспорта. Электронный аукцион назначен на 18 ноября.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, что купить квартиру в Новосибирске собирается транспортная прокуратура. Недвижимость также необходима для нужд ведомства, а заплатить за неё готовы 6 млн рублей.
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