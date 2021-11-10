Прокуратура в Новосибирске купит трёхкомнатную квартиру за 7,7 млн рублей

Фото pixabay.com

Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры для нужд ведомства, в которой должно быть не менее трёх комнат. Заплатить за неё готовы 7,7 млн рублей.

В Новосибирске Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры. По данным сайта госзакупок, жильё хотят приобрести для нужд ведомства.

Отмечается, что площадь квартиры должна быть не менее 104 кв. м (жилая — не менее 53 кв. м), комнат в ней должно быть минимум три, а также балкон или лоджия.

Есть требование и ко времени постройки дома — он должен быть возведён не ранее 2009 года и располагаться в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном или Дзержинском районе.