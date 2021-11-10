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Российские пенсионеры получат по 12 000 рублей в ноябре: в ПФР разъяснили порядок оформления выплаты

Фото Российские пенсионеры получат по 12 000 рублей в ноябре: в ПФР разъяснили порядок оформления выплаты
Фото Российские пенсионеры получат по 12 000 рублей в ноябре: в ПФР разъяснили порядок оформления выплаты

Фото: Сиб.фм

В ноябре 2021 года выплаты в размере 12000 рублей будут получать граждане с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы получить финансовую поддержку пенсионерам не придется ничего делать, сообщает Пенсионный фонд России.

В ПФР сказано о выплатах в размере 12000 рублей для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые автоматически будут поступать на счёт россиян в ноябре. Для получения денег пенсионерам не придётся совершать каких-либо действий, уточнили в Пенсионном фонде России.

Речь идет о выплатах для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ранее этой категории россиян приходилось посещать отделение Пенсионного фонда и писать соответствующее заявление. Теперь средства будут назначать в беззаявительном порядке.

Такие изменения произошли в связи с пандемией коронавируса.

Фото Российские пенсионеры получат по 12 000 рублей в ноябре: в ПФР разъяснили порядок оформления выплаты 2

Сперва такой порядок получения выплат действовал по 1 октября 2020 года, позже его несколько раз продлевали: до 1 марта и до 1 октября 2021 года. Сейчас этот способ вновь продлен до 1 марта 2022 года.

Пенсии по инвалидности будут автоматически назначаться жителям страны в ноябре на основании сведений, которые поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

Ранее, Сиб.фм рассказал о доплате пенсионерам в размере 21510 рублей в ноябре 2021 года. Российским пенсионерам готовят рекордную индексацию пенсий, а также Путин распорядился выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
пенсионеры
Пенсионный фонд
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