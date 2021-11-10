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общество

Семью россиян с двумя детьми «забыли» в Турции

Фото Семью россиян с двумя детьми «забыли» в Турции
Фото Семью россиян с двумя детьми «забыли» в Турции

Фото pixabay.com

Семья из Самары с двумя детьми из-за невнимательности туроператора не смогла вовремя вылететь из Турции. Россиянам пришлось продлевать номер в отеле и покупать билеты за свой счёт.

Жители Самары — супружеская пара с двумя детьми — этой осенью отправились на отдых в Турцию. Когда пришло время возвращаться, туроператор забыл предупредить клиентов о переносе вылета на более ранний срок. Семье пришлось остаться в Турции.

Местный представитель турфирмы, по словам россиянки, даже не извинился и заявил, что за всеми гостями уследить невозможно. Помогать россиянам никто не стал.

Самарцам пришлось продлевать номер в отеле и покупать билеты за свой счёт, пишет Sova.info. На четверых они обошлись в 93 тыс. рублей.

Теперь туроператора ждёт досудебная претензия. Если компания выйдет на связь, то вопрос смогут решить без подачи иска.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как из Турции не могли вылететь сотни российских туристов. Рейс Анталья — Новосибирск переносили два дня подряд, при этом с пострадавшими пассажирами на контакт в авиакомпании не выходили.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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