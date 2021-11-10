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Сын Шостаковича указал на грубую ошибку в сериале об отце

Фото Сын Шостаковича указал на грубую ошибку в сериале об отце
Фото Сын Шостаковича указал на грубую ошибку в сериале об отце

Фото с сайта pixabay.com

Сын советского композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича (1906–1975), дирижёр Максим Шостакович, нашёл грубую ошибку в сериале «Седьмая симфония» («Россия 1») о легендарном произведении отца.

Об этом этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

В сериале ищут настройщика. В оркестре нет настройщика для инструментов, настраивают только рояль и арфу. И арфу, например, настраивает сама арфистка. Те, кто играет на инструментах, их и настраивают. Не нужен настройщик, но они (герои сериала — Прим. ред.) ищут. Это техническая ошибка, непонятная мне, —

объяснил сын композитора.

По словам Максима Шостаковича, авторы сериала «Седьмая симфония» не связывались с ним перед съёмками, чтобы узнать подробности жизни и творчества великого композитора. Премьера сериала на «России 1» стала для него сюрпризом.

У меня никто ничего не спросил, мне никто не позвонил. Вообще, для меня это (выход сериала — Прим. ред.) было, честно говоря, большой неожиданностью, —

отметил он.

8 ноября на телеканале «Россия 1» состоялась премьера сериала «Седьмая симфония» об исполнении в блокадном Ленинграде одного из самых известных произведений Шостаковича. В главных ролях снялись Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, а также Тимофей Трибунцев. Режиссёром проекта выступил Александр Котт. Первый сезон состоит из восьми серий.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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