Тиктокер из Новосибирска готовится повторить «фокус» пророка Моисея

Фото взято с личной страницы Михаила Хама

Фокусник из Новосибирска хочет удивить мир знаменитой сценой пророка Моисея, перед которым расступилось море и он прошёл по его дну.

24-летний фокусник из Новосибирска Михаил Хам стал настоящей звездой TikTok. У парня почти 2 млн подписчиков, 26,7 млн «лайков», а некоторые ролики набирают до 8 млн просмотров. «АиФ в Новосибирске» узнал у молодого иллюзиониста, почему он выбрал такую необычную профессию и каким фокусом хочет удивить мир.

Михаил занимается фокусами больше 10 лет, любовь к «магии» у него появилась вместе с любовью к книгам про Гарри Поттера. Парень рассказывает, что в 11 лет он наивно ждал письмо из Хогвартса, но вместо этого получил книжку по фокусам.

Сначала талант мальчика заметили в школе, а затем он вышел с фокусами на улицы Новосибирска. Маленький Михаил показывал карточные трюки незнакомцам на площади Ленина. Реагировали люди по-разному, поначалу многие отказывались, но со временем иллюзионист нашёл к ним подход, и его стали звать на праздники. «Так я начал зарабатывать на “магии”», – считает Михаил.

Позже фокусник начал снимать видео для TikTok, особенно популярным стал тренд, где он вырезает из бумаги портреты знаменитостей. Среди его коллекции есть портреты Johnyboy, Виктора Цоя, Эльдара Джарахова, группы BTS и даже Егора Крида, который репостнул видео себе.

«Сначала было трудно. Но не столько с самим вырезанием, сколько с тем, как круто это снять, чтобы зацепить внимание людей, которые скроллят ленту. Но чем больше практики, тем легче. Весь процесс съёмки сейчас занимает 5-10 минут. А подготовка к ней проводится заранее», – объяснил Михаил.

Сейчас иллюзионист из Новосибирска готовится к главному фокусу своей жизни (на этот момент). Парень мечтает повторить сцену с Моисеем – пророком, который раздвинул волны и прошёлся по дну на другой берег. Михаил рассказывает, что, конечно, такие сцены уже были проделаны в кино, но с помощью монтажа и компьютерной графики.

«Пока всё только на бумаге. Сейчас я консультируюсь с зарубежными фокусниками, которые придумывали трюки Копперфильду, британскому иллюзионисту Динамо. Вместе мы решаем, как это реализовать. Думаю, приступим к реализации к концу следующего лета – зимой негде репетировать», – поделился молодой человек.

В январе Михаил планирует устроить тур по городам Сибири вместе со своей командой. Он хочет выступить в Новосибирске, Томске, Кемерово, Междуреченске, Ленинск-Кузнецке и Барнауле. Выступления будут в стиле фильма «Иллюзия обмана»: парень будет показывать фокусы и на сцене раскроет, как они выполнены.

«Многие коллеги этим недовольны, так как это нарушает кодекс. Но мы считаем, что магия, особенно в России, не должна стоять на месте, она должна развиваться. А для этого нужно забыть всё старое. Возможно этим шоу мы сможем поднять уровень магии в стране», – заключил иллюзионист.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о танцорах из Новосибирска. Ребята публикуют свои видео в стиле K-pop в TikTok и набирают по полмиллиона просмотров. В отдельном интервью парни рассказали Сиб.фм о новых фанатах, злых хейтерах и мечтах о славе.