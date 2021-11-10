В Новосибирске в учреждении культуры объяснили покупку iPhone 13 за 150 тысяч рублей

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В новосибирском госучреждении культуры «Сибирь-Концерт» заявили, что iPhone 13 Pro Max необходим для «эффективной организации деятельности».

Исполняющий обязанности директора госучреждения «Сибирь-Концерт» Александр Савочкин заявил, что iPhone 13 Pro Max на 512 Гб нужен для продвижения новостей о Сибирском русском народном хоре в социальных сетях.

Напомним, в конце октября ГКУ «Сибирь-Концерт» объявило конкурс на заключение контракта о покупке последней модели iPhone 13 Pro Max небесно-голубого цвета с памятью 512 Гб. Тендер также содержал требование поставки фирменного синего клип-кейса, адаптера питания и глянцевого защитного стекла. Сумма контракта – 150 тысяч рублей.

В ответ на вопрос журналистов Сиб.фм, зачем госучреждению нужен дорогой смартфон, Александр Савочкин напомнил, что на базе «Сибирь-Концерт» существует Сибирский русский народный хор, который активно гастролирует. Для популяризации коллектива, по его словам, необходимо продвижение в соцсетях, а также видео и фотосъёмка мероприятий с участием хора. С этими задачами, подчеркнул Савочкин, может справиться iPhone 13 Pro Max.

Он пояснил, что решение о приобретении iPhone 13 Pro Max было принято во время осенних гастролей хора в Санкт-Петербург и Сирию, где возникли «сложности при получении оперативной информации для контента и её передачи, а учреждение понесло дополнительные затраты при получении архивных материалов».

В документе также говорится, что приобретение смартфона планировалось из собственных средств учреждения, а закупка не состоялась из-за отсутствия предложений.