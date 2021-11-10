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общество

В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму

Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму
Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму

Фото Густаво Зырянова

Полувековые голубые ели, растущие в самом сердце Новосибирска, на площади Ленина, начали подстригать. Специалисты отсекают у деревьев засохшие и замёрзшие ветви.

Сотрудники Горзеленхоза 10 ноября занялись формовочной обрезкой елей, растущих на площади Ленина в центре Новосибирска. Помогал им в этом специалист группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Центрального ботанического сада СО РАН Юрий Овчинников.

Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму 2

Полувековым деревьям отсекали засохшие, замёрзшие и торчащие ветви, чтобы каждое обрело чёткую пирамидальную форму. В мэрии заверили, что такая процедура им не вредит, а впоследствии станет ежегодной.

Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму 3

Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму 4

Обрезку проводят специальными пилочками, сучкорезами и секаторами.

Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму 5

Фото В Новосибирске голубые ели на площади Ленина подстригли на зиму 6

Чтобы облагородить ёлки в Театральном сквере, ещё летом их подкормили удобрениями, а в октябре начали «причёсывать». По словам специалистов, окончательно привести их в порядок поможет только омолаживающая обрезка.

Напомним, ели высадили в сердце Новосибирска ещё в 1970-х, когда был установлен памятник В.И. Ленину. За полвека они сильно разрослись и потребовали особого ухода.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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