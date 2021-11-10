В Новосибирске после 20 лет тюрьмы освободился отравивший жену и коллегу таллием бизнесмен

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В апреле прошлого года в Новосибирске после 20 лет заключения вышел на свободу 47-летний Александр Кривобоков — бывший бизнесмен, насмерть отравивший жену таллием и пытавшийся отправить на тот свет коллег, один из которых остался инвалидом. По данным журналистов, теперь он работает в одном из городских кафе.

Александр Кривобоков — самый известный отравитель в Новосибирске. С помощью таллия в 90-х он расправился со своей супругой Ириной и тем же образом пытался избавиться от коллег. 28-летний замгендиректора компании «Модус-Н» Игорь Васильев в августе 1999 года поступил в городскую дорожную клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии и в результате стал инвалидом первой группы.

10 декабря 2001 года Новосибирский областной суд приговорил Кривобокова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Причастность к преступлениям он не признал. Оперативники также подозревали в отравлении одного его партнёра по бизнесу из Чехии, который впоследствии умер.

Кривобоков неоднократно просил суд отпустить его условно-досрочно, но получал отказы. В колонии мужчина отучился на повара, вышел на свободу в апреле 2020 года и якобы работает в одном из кафе Новосибирска, пишет HГC.

Таллий относится к высокотоксичным ядам, приводит к летальному исходу. Он проникает в организм через органы дыхания, неповреждённую кожу и пищеварительный тракт.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о выходе на свободу основателя запрещённой религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. Он отбыл 11 лет заключения и вышел на свободу в Новосибирске в начале октября.