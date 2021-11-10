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В Новосибирске ученикам лицея запретили выходить на улицу до обеда

Фото В Новосибирске ученикам лицея запретили выходить на улицу до обеда
Фото В Новосибирске ученикам лицея запретили выходить на улицу до обеда

Фото из паблика «Ненаучный городок» в соцсети «ВКонтакте»

Учащимся МБОУ «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» в Академгородке запретили выходить на улицу до 12:40.

В лицее № 130 в новосибирском Академгородке начали выключать турникеты, чтобы учащиеся до 12:40 не могли выходить на улицу. Почему было принято такое решение, неизвестно, но пришли к нему на административном совете образовательного учреждения, сообщается в паблике «Ненаучный городок» в социальной сети «ВКонтакте».

«Год назад во многих школах появились турникеты, которые установили по одной из федеральных программ, но во многих учреждениях они оставались выключенными. Кроме как «театром безопасности» это назвать нельзя. Охранники практически всегда знают в лицо всех учеников и в силах контролировать входящих и выходящих людей», — говорится в публикации.

Также в посте отмечается, что из-за внушительных пропускных конструкций лицей напоминает режимный объект или бизнес-центр, а толку в них по большому счёту нет.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как директор одного из новосибирских лицеев закрыла попавшихся на курении школьников в туалете.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
Академгородок
лицей
яндекс.дзен

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