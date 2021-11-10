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экономика

ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

Фото ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей
Фото ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ получил более 2,1 тыс. заявок от бизнеса на общую сумму 15 млрд рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности.

Кредиты запрашивают предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатров, сферы дополнительного образования и других требующих поддержки отраслей. Первые сделки с клиентами заключены во Владимирской, Иркутской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком АО.

ВТБ приступил к приему заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября.

«С начала пандемии бизнес накопил большой опыт работы в условиях вынужденных ограничений, но есть отрасли, наиболее подверженные влиянию эпидемиологических мер. Поддержка предпринимателей – стратегическая задача ВТБ, поэтому банк начал работу по программе сразу, как было принято решение о ее возобновлении. Это еще одна возможность для среднего и малого бизнеса своевременно получить актуальную помощь − кредитные средства на льготных условиях. С первых дней мы видим высокий интерес клиентов к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах и ведем активную работу по реализации программы», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП из определенного Правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев. Оформить пролонгацию по таким ранее заключенным договорам в рамках программы ФОТ 3.0 можно до 1 декабря 2021 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

кредиты
ВТБ
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