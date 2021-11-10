Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жительница Новосибирска продаёт пятилистный клевер за 5 млн рублей

Фото Жительница Новосибирска продаёт пятилистный клевер за 5 млн рублей
Фото Жительница Новосибирска продаёт пятилистный клевер за 5 млн рублей

Фото «Авито», коллаж Сиб.фм

В Новосибирске женщина продаёт уникальный пятилистный клевер. За редкий экземпляр она рассчитывает получить 5 млн рублей.

Жительница Новосибирска выставила на сайте «Авито» объявление о продаже пятилистного клевера. За редкий экземпляр она рассчитывает получить 5 млн рублей.

«Пятилистный клевер — чистая удача! Чудо природы, один на миллион. Приносит удачу, богатство, магию в вашу жизнь!» — говорится в публикации.

Продавец уверяет, что растение живое, природное. В объявлении его можно рассмотреть на семи снимках и видео.

Журналист Сиб.фм решил написать женщине и поинтересоваться, где ей удалось найти такой уникальный образец.

«Мы бываем в командировках в очень уникальных местах, на Салаирском кряже [в Алтайском крае, например], там целые поля клевера и среди обычных листочков встречаются такие. У меня их несколько штучек. Вот и решила поделиться чудом природы», — ответила она.

У женщины есть высушенные экземпляры и один залитый в эпоксидную смолу.

Фото Жительница Новосибирска продаёт пятилистный клевер за 5 млн рублей 2

Напомним, ранее Сиб.фм писал о жителе Новосибирска, который продаёт автограф президента РФ Владимира Путина. Товар стоимостью почти 1 млн рублей до сих пор не нашёл своего покупателя.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Авито
Новосибирск
продажа
объявление
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15676
Онколог назвал главную причину любого рака
13415
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12314
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11579
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8871
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8745
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7371
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели