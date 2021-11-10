Жительница Новосибирска продаёт пятилистный клевер за 5 млн рублей

Фото «Авито», коллаж Сиб.фм

В Новосибирске женщина продаёт уникальный пятилистный клевер. За редкий экземпляр она рассчитывает получить 5 млн рублей.

Жительница Новосибирска выставила на сайте «Авито» объявление о продаже пятилистного клевера. За редкий экземпляр она рассчитывает получить 5 млн рублей.

«Пятилистный клевер — чистая удача! Чудо природы, один на миллион. Приносит удачу, богатство, магию в вашу жизнь!» — говорится в публикации.

Продавец уверяет, что растение живое, природное. В объявлении его можно рассмотреть на семи снимках и видео.

Журналист Сиб.фм решил написать женщине и поинтересоваться, где ей удалось найти такой уникальный образец.

«Мы бываем в командировках в очень уникальных местах, на Салаирском кряже [в Алтайском крае, например], там целые поля клевера и среди обычных листочков встречаются такие. У меня их несколько штучек. Вот и решила поделиться чудом природы», — ответила она.

У женщины есть высушенные экземпляры и один залитый в эпоксидную смолу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о жителе Новосибирска, который продаёт автограф президента РФ Владимира Путина. Товар стоимостью почти 1 млн рублей до сих пор не нашёл своего покупателя.