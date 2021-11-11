500 туристов из Новосибирска вылетели в Шарм-эш-Шейх после многочасовой задержки

Фото из Instagram @rossiya_airlines

Рейс 5893 авиакомпании «Россия» вылетел из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх только в 15:20 11 ноября, хотя изначально должен был отправиться на курорт ещё вечером 10 ноября.

Борт авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из аэропорта Толмачёво в Новосибирске в Шарм-эш-Шейх вечером 10 ноября, отправился на курорт только 11 ноября в 15:20. Пассажиры рейса 5893 (499 человек) ожидали вылета более 16 часов — с 21:40.

Изначально рейс задерживали до 07:00, затем отложили до 12:00, потом до 14:30, а в итоге перенесли на 15:20.

Как пояснил перевозчик, это произошло по технической причине, была обнаружена неисправность. Для устранения авиакомпания оперативно направила в Новосибирск из Москвы специалиста техслужбы.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что, со слов пассажиров, причину задержки в «России» долго не называли. Также пострадавшие жаловались, что авиакомпания не предоставляла им питание и проживание. Однако перевозчик заявил об обратном.