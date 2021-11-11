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«Бактериальная война»: императрица ведьм Полынь предрекла России вечный коронавирус

Фото «Бактериальная война»: императрица ведьм Полынь предрекла России вечный коронавирус
Фото «Бактериальная война»: императрица ведьм Полынь предрекла России вечный коронавирус

Фото: pixabay.com

Известный экстрасенс Алёна Полынь предсказала России вечный коронавирус, который будет постепенно мутировать.

Основательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь заявила о том, что коронавирус останется с нами навсегда как и грипп. При этом вирус продолжит мутировать, будут появляться новые штаммы, и в определённый момент у людей возникнет коллективный иммунитет и количество смертей значительно уменьшится. Экстрасенс отметила, что история, связанная с локдауном, выйдет на новый уровень, который не будет иметь отношение к коронавирусу.

«Совершенно очевидно, что это бактериальная война, которая идет между странами, нелегальными участниками которой являются люди — они сами об этом не знают. Соответственно, будут дальнейшие вирусы, не только ковид. Что касается ковида, он приживется, появится на постоянной основе прививка от него, как от всех других, как детям прививают АКДС, например», — говорит Алена Полынь.

Фото «Бактериальная война»: императрица ведьм Полынь предрекла России вечный коронавирус 2

Также она уверена в том, что к прежней жизни до коронавируса вернуться уже не удастся. По её мнению, скоро будут разработаны биологические паспорта, в которых будет содержаться полная информация о человеке в цифровом формате.

«Но нужно понимать, что это не для того, чтобы следить за каким-то Васей Пупкиным — у нас люди какую-то сверхзначимость себе придают. Это никому не нужно, никакому правительству. Это будет облегчать форму передвижения людей, контроль за какими-то заболеваниями, контроль преступности и вообще деятельности человека. Мы придем к этому, семимильными шагами туда сейчас идем. И происходящее с ковидом — это сейчас попросту подготовительная работа к этим биопаспортам», — уверена экстрасенс.

Также экстрасенс считает, что маски не защищают человека от вируса. Но рано или поздно людям придется перейти к более глобальным средствам защиты против инфекций.

«Это, скорее, форма привыкания к тому, что может получиться ситуация, когда нам всем нужно будет носить маски не такого рода, а более глобального, включая противогазы, на какой-то постоянной основе, выходя куда-то — если будут травить воздух. Но в России люди не приучаются к этому, в отличие от зарубежья, — все в иллюзии свободы находятся, им кажется, что маски лишают свободы, и приучение идет очень тяжело», — высказалась она.

Фото «Бактериальная война»: императрица ведьм Полынь предрекла России вечный коронавирус 3

Напомним, что болгарская ясновидящая Ванга ещё за долго до начала пандемии предсказывала, что беда придёт из Китая.

«Корона будет повсюду. <...> Беда придёт от «жёлтых». Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей. Они будут падать прямо на улице и умирать», – предупреждала провидица.

Но предсказания о конце пандемии у Ванги были весьма неточными. Она говорила, что «однажды этот мир закончится, но край наступит нескоро». А победить болезнь людям помогут доброта, бескорыстие, жизнь в согласии и коллективное обращение с молитвой к Богу, утверждала она.

Ранее, Сиб.фм писал о том, когда закончится коронавирус: версии, в которые не хочется верить. Какую болезнь предсказали на 2048 год, а также мнение вирусологов о том, когда пандемия прекратится.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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