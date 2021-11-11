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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнёром экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

Фото Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнёром экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
Фото Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнёром экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

Фото предоставлено Банком Уралсиб

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнёром V Межрегионального открытого экологического фестиваля «Будущее в руках живущих». Экологический фестиваль проводится с 9 по 12 ноября 2021 года, в его программу включены различные мероприятия и конкурсы, в том числе научно-практическая конференция для школьников, флешмоб, творческие конкурсы.

Главные цели мероприятия – повышение качества экологического образования и экологической культуры молодого поколения, формирование активной гражданской позиции учащихся, а также развитие межрегионального сотрудничества в реализации экологических инициатив и проектов.

Организаторами фестиваля выступили министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, бюджетные учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения Новосибирской и Кемеровской области, общественные экологические организации при поддержке научного сообщества.

Представитель Банка Уралсиб принял участие в работе жюри, которое оценивало научные проекты межрегиональной научно-практической конференции «Время думать иначе». Научно-исследовательские проекты школьников были представлены в нескольких секциях и направлены на выявление и решение актуальных экологических проблем современного мира.

«Проблемы состояния окружающей среды и его воздействия на здоровье и качество жизни современного человека сегодня являются одними из наиболее актуальных проблем, и мы как социально ответственный бизнес посильно участвуем в экологических акциях и мероприятиях, направленных на повышение уровня экологической культуры», – отметила управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» Наталья Голубева.

18 сентября текущего года сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске в рамках нацпроекта «Экология» провели экологическую акцию «Вода России» (#БерегДобрыхДел) по очистке от мусора береговой линии озера на Юго-Западном жилмассиве.

Подробная информация о работе фестиваля на youtube.com

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

экология
фестивали
Банк УРАЛСИБ
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