«Давайте хотя бы смеяться!»: актёр Юрий Назаров из Новосибирска рассказал о съёмках в сериале на ТНТ

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Народный артист России Юрий Назаров родился в Новосибирске и снялся более чем в 300 фильмах. Он работал с Тарковским и Калатозовым, Соловьёвым и Таланкиным. Сейчас Юрий Владимирович преподаёт актёрское мастерство молодому поколению будущих артистов и продолжает сниматься в кино. Например, сейчас он участвует в продолжении сериала «Полярный», который показывают на ТНТ в 20:00. В перерыве между лекциями Юрий Владимирович успел ответить на несколько вопросов.

Как прошли ваши съёмки в сериале «Полярный»?

— Да, мы летали в Кировск. Как прошли съёмки — у экрана надо спрашивать. Где-то поскользнулся, головой ударился... Навернуться и без съёмок можно, я вчера из метро выходил — оступился и упал, меня какой-то тоже старый дед поднял. Живой — и слава богу! Я в советской стране родился, там никакого бога у нас не было, но нам это не мешало. Самым страшным преступлением было предательство. Я каждый раз говорю: слава тебе, господи, что не забывают, что я кому-то нужен... Поблагодарить всегда полезно. Сервантес говорил: «Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость». Поэтому я и благодарю.

Как вам кажется, о чём сериал «Полярный», какая у него философия?

— Это сказка, весёлая сказка. Не во всём понятная, но тем не менее добрая сказка. Сказки этим и хороши, мрачных и трагических сказок я знаю не так много. В любой сказке — весёлая неправда, поучительная неправда, и это хорошо. Когда будет в человеке эмоция, будет и жизнь, и разум. А если к разуму мы не придём, то встретит нас животное существование, к которому нас сегодня приглашает так называемый цивилизованный мир.

А юмор в сериале вам понравился?

— Юмор в сериале понятный, а когда юмор доходит до людей — это замечательно. Хотелось бы, чтобы мы оставались людьми. А когда юмор используют так, как сейчас цивилизованный мир делает...

А советское кино помогало оставаться людьми? Оно ведь знаменито своим добрым юмором...

— От него жить хотелось! Вспомните «Кубанских казаков», «В бой идут одни старики», «Трактористов»...

А что вы скажете про современное российское? Оно вам нравится?

— Бывает, но очень редко. Если у советского кино были герои — строители, учёные, солдаты, защитники, то сейчас в кино одно кишковыпускательство. Стреляют друг в дружку, пиф-паф... И что дальше? Животный мир! «В животный мир нас опустили, теперь живём в животном мире. Права, свободы — как в сортире. Живём, пока не замочили». Давайте хотя бы смеяться! Может, хоть соображать начнём.

Юрий Владимирович, расскажите про ваш родной город Новосибирск. Давно ли вы в него приезжали?

— Давно... Там у меня и мама, и деды, бабки похоронены. Там похоронен друг мой, Малыгин Эрнст Георгиевич, со второго класса мы с ним были друзья. Он доктор химических наук, профессор, один из учёных центра «Вектор», сегодня известного на всю Россию. Его два года уже нет, а мне и позвонить некому. Недавно второй друг умер, писатель Лихоносов Виктор Иванович — тоже из 73-й школы Кировского района Новосибирска. Вот оттуда мы, такие пацаны, и мы уходим понемножку. Ещё один друг у меня где-то в Америке, Валя Каган. У меня и телефона его нет, не знаю, как связаться. Дозваниваюсь — там не по-русски лопочут.

Расскажите, чему вы сегодня учили ваших студентов?

— Всё тому же учим — классике нашей, потому что она бессмертна. Шекспир, Мольер — в их книгах живые проблемы. Проблемы мамы с дочкой, хозяйки со служанкой... Всё живое, хотя Эсхилу под две тысячи лет, Шекспиру немножко поменьше, Мольеру ещё меньше. Классика — это жизнь! И наши Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Толстой... Сколько их пыталось нас людьми сделать, но мы пошли своим путём. Как Горький писал: «Или всех грызи, иль лежи в грязи». Так у нас и получается. Но я считаю, что надо оставаться людьми.

Новый сезон «Полярного» смотрите по будням в 20:00 на ТНТ.