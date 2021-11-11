Дерматолог из Новосибирска посоветовала отложить вакцинацию от COVID-19 при герпесе

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Главный дерматовенеролог Новосибирской области рассказала о постковидном синдроме у переболевших коронавирусом. У пациентов выпадают волосы, ресницы, брови, происходит поражение ногтей и не только.

После перенесённого коронавируса у пациентов с псориазом, волчанкой, экземой может произойти обострение кожных заболеваний. Об этом в ходе прямого эфира рассказала главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко.

Как рассказала главный дерматолог региона, многие вирусные заболевания, в том числе коронавирус, могут становиться триггером для кожно-иммунных заболеваний либо утяжеляют имеющиеся заболевания, и лечение становится неконтролируемым.

Именно поэтому специалист рекомендует пройти вакцинацию, чтобы пациент легче перенёс вирус. При ряде заболеваний необходимо пройти терапию, так как нельзя делать прививку в период острого хронического заболевания. Например, при появлении герпеса на губе – по словам Онипченко, ранка на губе считается острым процессом либо обострением, «поэтому нужно вылечиться, а потом идти вакцинироваться».

Есть также и более тяжёлые заболевания, когда перенесённый коронавирус может сильно ухудшить состояние пациента. Одним из таких кожных заболеваний является псориаз.

«При псориазе не можно, а нужно вакцинироваться. У нас была группа пациентов, которые имели псориаз в анамнезе, находились в полной ремиссии, без кожных проявлений. Но после перенесённого коронавируса, даже в лёгкой форме, у них обострялся псориаз. Когда мы проводили обследование, то у них был очень низкий уровень витамина D, у всех было резкое снижение как кожного, так и суставного синдрома», – отметила эксперт.

В таком случае пациенты должны пройти терапию, назначенную в индивидуальном порядке. Когда они переходят в стабильное состояние, то им рекомендуют сделать прививку от коронавируса. При других кожных заболеваниях, например, при волчанке или экземе, подход аналогичный.

По словам Онипченко, в её практике были случаи, которые оказались неожиданными, хотя прогнозируемыми. Так, в больницу поступила пациентка, у которой не было никаких проявлений псориаза, но были суставные боли. При этом у её ребёнка был тяжёлый псориаз, и врачи не могли определить, кто из родителей болеет, так как это генетическое заболевание.

«После того как она перенесла коронавирус в латентной форме – то есть не знала даже, что переболела, у неё начался постковидный синдром. Девушка нанесла себе гель-лак, и после того как она его сняла, у неё было поражение ногтевых пластинок с тяжёлой болезненностью, очень похожее на псориаз. Мы назначили ей системную терапию, она смогла выйти из этого состояния. Но триггерным механизмом стал вирус», – рассказала дерматолог.

Виктория Онипченко также рассказала о постковидных синдромах, которые проявляются на коже. Так, у пациентов может наблюдаться покраснение кончиков пальцев на руках и ногах – по словам дерматолога, оно бывает даже фиолетовых оттенков, как при обморожении. Кроме того, к специалисту часто обращались пациенты с выпадением волос, бровей, ресниц и поражением ногтей после коронавируса. Как объяснила врач, восстановление может занять около 6-9 месяцев, при аутоиммунных заболеваниях это займёт больше времени.

Врач отмечает, что для любой вакцины нет абсолютных противопоказаний, за исключением живой вакцины. При коронавирусе есть только относительные противопоказания, когда у человека хроническое заболевание в период обострения либо он находится в острой стадии в начале заболевания. Поэтому медотвод навечно ни один пациент получить не может.