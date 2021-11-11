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экономика

Количество контейнерных поездов, отправленных из Новосибирской области, в октябре увеличилось на 14 %

Фото Количество контейнерных поездов, отправленных из Новосибирской области, в октябре увеличилось на 14 %
Фото Количество контейнерных поездов, отправленных из Новосибирской области, в октябре увеличилось на 14 %

Фото pixabay.com

В октябре текущего года со станций Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области сформировано и отравлено 139 контейнерных поездов, что на 14 % больше, чем в октябре 2020 года.

Формирование контейнерных поездов позволяет сократить время доставки грузов почти вдвое в сравнении со сборными грузовыми составами. Высокая скорость доставки достигается за счёт того, что поезд полносоставный и идёт от станции отправления до станции назначения без дополнительных операций на промежуточных станциях.

Всего с начала года с железнодорожных станций в Новосибирской области отправлены 1161 контейнерный поезд, что на 5,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 143 контейнерных поезда – в Китай через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки. Ещё 463 поезда отправлены через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока, 555 поездов – на станции восточного и западного полигонов железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской магистрали.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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