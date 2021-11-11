Новикомбанк обновил интерфейс для платежей в мобильном банке

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, модернизировал функционал мобильного приложения. В действующей версии обновлена эргономика интерфейса и улучшена навигация раздела для совершения платежей.

После обновления мобильного приложения периодические платежи с помощью шаблонов стали проще и удобнее – операцию можно выполнить в несколько кликов. В одной линии размещены все виды переводов: по номеру телефона, между счетами разных банков, внутренние и внешние переводы по реквизитам и пр. Рядом расположен блок оплаты наиболее востребованных среди пользователей услуг. Операция «Перевод по номеру телефона» теперь находится в ближайшем доступе пользователей. Клиенты могут совершать любые переводы по телефону: как внутренние, так и внешние в одном месте. Также реализована кнопка «Оплата по QR-коду». С ее помощью можно сканировать и оплачивать квитанции, товары и услуги через систему быстрых платежей.

«Новикомбанк постоянно улучшает онлайн-каналы обслуживания. Новая навигация позволит пользователям быстрее ориентироваться в приложении и совершать необходимые операции. Мы понимаем, что мобильный банк сейчас – это фактически ключевой сервис для клиентов, поэтому уделяем большое внимание его развитию, чтобы сделать приложение максимально эффективным и удобным», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В приложении Новикомбанка можно управлять банковскими продуктами: картами, вкладами, кредитами, а также совершать денежные переводы, оплачивать услуги, включая сотовую связь, интернет, ЖКХ и многое другое. В мобильном банке функционирует онлайн-чат, в котором можно задать вопрос специалисту, реализована возможность оплаты по QR -коду, проведена интеграция с личным кабинетом налоговой инспекции.

В конце 2020 года мобильный банк Новикомбанка вошел в топ-20 лучших приложений по версии консалтингового агентства «Markswebb».