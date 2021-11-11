Новосибирский врач назвала неожиданные последствия COVID-19

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Врач из Новосибирска перечислила самые редкие симптомы перенесенного коронавируса.

Доктор наук и главный врач сети клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова рассказала, какие проявления постковидного синдрома реже всего встречаются у сибиряков, сообщили медиа.

«Сейчас у врачей появилась информации об отсроченных симптомах постковида. Чаще всего это инсульты, инфаркты, легочная, почечная и печеночная недостаточность, тромбозы и легочная тромбоэмболия», – рассказала Татьяна Овсянникова.

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» отметила, что симптомы постковида довольно разнообразны. Так, сообщает сайт «nsk.aif.ru» более половины перенесших коронавирус великобританцев чувствуют слабость, еще около 30 процентов ограниченную активность, и 13 процентов пациентов испытывают проблемы более года после перенесенного заболевания. Немецкие врачи выделяют такие симптомы, как одышка, кашель, слабость, потеря обоняния, снижение внимания.

У россиян чаще всего встречаются такие последствия, как «мозговой туман», нарушение, памяти и концентрации внимания, головная боль, нарушение сна, ощущение «покалывания булавкой», онемение, суицидальные мысли, поражение кожи, выпадение волос, узлы на венах и нарушение слуха.

Кроме того, постковид чреват галлюцинациями, делирием, обилием ярких снов и болью в грудной клетке. Иногда пациенты жалуются на учащенное мочеиспускание и нарушение цикла менструации.

Самые редкие симптомы – это панические атаки, вибрации в голове и груди, увеличение грудных желез у мужчин, носовые кровотенчения, лимфостаз и отеки, а также зубная боль.