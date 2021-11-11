Новосибирцы не стали массово жениться в красивую дату 11-11

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ЗАГСы в Новосибирске отметили отсутствие интереса молодожёнов к свадьбам в красивую дату 11 ноября.

11 ноября (11.11) относится к числу «красивых дат», которые обычно востребованы среди желающих пожениться. Такие дни в ЗАГСах бронируют загодя, а из залов бракосочетаний потом одну за другой выпускают уже супружеские пары.

Днём в четверг Сиб.фм позвонил в новосибирские ЗАГСы, чтобы узнать, заметили ли там традиционный всплеск свадеб. Оказалось, что оформить отношения решили не больше пар, чем в любой обычный день.

«Да нет, у нас всё как всегда», — ответили отделе ЗАГС по Центральному округу.

В ЗАГСах в Ленинском и в Первомайском районах по четвергам регистраций нет. В отделах Октябрьского, Кировского и Дзержинского районов не взяли трубку. В Калининском ЗАГСе для ответов на вопросы журналиста времени не нашли.

Представитель редакции также поинтересовался, начали ли пары подавать заявления на регистрацию брака 12.12.2021 — ответили «нет».

В ответ на вопрос о том, когда пары впервые смогут расписаться в 2022 году, пояснили, что в каждом ЗАГСе дата будет индивидуальной. Зависит она от расписания.

Напомним, что до декабря в новосибирских ЗАГСах в связи со сложной эпидобстановкой действуют усиленные ограничения. Например, на регистрацию допускают не более 12 человек (включая брачующихся).