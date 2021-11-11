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Игорь Новиков назначен новым руководителем ГУФСИН по Новосибирской области

Фото Игорь Новиков назначен новым руководителем ГУФСИН по Новосибирской области
Фото Игорь Новиков назначен новым руководителем ГУФСИН по Новосибирской области

Фото с сайта ГУФСИН по Новосибирской области

Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Новосибирской области стал Игорь Новиков – бывший заместитель руководителя.

В новосибирском ГУФСИН произошли кадровые перестановки. Юрий Емец, с июля временно исполнявший обязанности начальника управления, переведён на руководящую должность в Ярославскую область. Об этом говорится на сайте ГУФСИН по Ярославской области.

Параллельно на сайте новосибирского управления ФСИН был представлен новый врио начальника – Игорь Новиков. Ему 53 года. Он родился в Крыму. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В середине 90-х годов участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе. С 2000 года работает в системе ГУФСИН по Новосибирской области. Более 7 лет возглавлял СИЗО № 3. С 2017 года Новиков занимал должность заместителя начальника регионального управления. В 2021 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Согласно опубликованной налоговой декларации за 2019 год, годовой доход Игоря Новикова составляет более 2,8 млн рублей, он владеет квартирами площадью 28,9 кв. м и 48,2 кв. м, жилым домом площадью 42 кв. м, а также долей земельного участка площадью 669 кв. м. Супруга Новикова получила за указанный год около 2,1 млн рублей. Она в свою очередь владеет земельным участком площадью 20000 кв. м. В семье есть один автомобиль – джип Toyota Land Cruiser, зарегистрированный на жену Новикова.

Напомним, в июне в Новосибирске из колонии сбежали двое заключённых. Беглецов удалось задержать несколько месяцев спустя в Тюменской области.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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