Врач назвал самые незаметные признаки рака

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Врач-онколог назвал три самых незаметных признака рака.

Известный российский онколог Михаил Давыдов перечислил самые незаметные симптомы онкологических заболеваний, сообщили медиа.

Онколог объяснил, что если рак диагностируют в тот момент, когда у пациента уже проявились очевидные симптомы заболевания, это, скорее всего, уже третья стадия развития болезни. Именно на третьей стадии рака большинство пациентов обращается к врачам. В это время опухоль поражает несколько органов и прорастает в соседние ткани.

Ранние признаки рака, которые помогут выявить болезнь на начальном этапе, это резкая потеря веса, аппетита и появление любых болезненных ощущений.

По статистке, злокачественные новообразования чаще всего появляются у людей в возрасте от 30 до 40 лет. При этом россияне редко замечают первые тревожные признаки развивающегося заболевания и медлят с визитом к врачу.

Именно позднее обращение за медицинской помощью и игнорирование тревожных сигналов организма делает лечение более тяжелым и продолжительным, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Ранее Сиб.фм писал, что ученые перечислили главные симптомы рака поджелудочной железы.