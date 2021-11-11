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От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске
Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Поздняя осень в Новосибирске славится своими «температурными качелями»: ещё вчера все лепили снеговиков, а сегодня шлёпают по огромным лужам от растаявших сугробов.

За ноябрь погода в Новосибирске не определилась: зима в городе, осень или же весна. Жители успели почувствовать тепло от яркого солнца и жгучую метель, пытались не упасть на гололёде и перепрыгивали через лужи, переобували зимнюю обувь на осеннюю и обратно. Предлагаем посмотреть «погодные качели» в Новосибирске – через объектив фотокорреспондента Сиб.фм Густаво Зырянова.

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 2

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 3

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 4

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 5

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 6

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 7

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 8

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 9

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 10

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 11

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 12

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 13

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 14

Фото От сугробов до луж и обратно – 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске 15

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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