Почему банки проигрывают в борьбе за заёмщиков

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С каждым годом набирают популярность микрофинансовые организации. Они становятся явными конкурентами банков. Всё большее количество людей предпочитают обратиться в МФО. Получить микрозайм онлайн на банковскую карту стало просто и легко.

Кредитная история

Это словосочетание приравнивается к проблеме у многих людей. Именно то, в каком она состоянии, влияет на выдачу денег или отказ при обращении в банк.

МФО выдают небольшие суммы денег на несколько дней, не обращая внимание на историю взаимоотношений с банками или такими же организациями ранее.

Поэтому большая прослойка населения направляется в «Манимен» для решения своих финансовых проблем.

Документы

При посещении банка с запросом на получение денег взаймы придётся:

ответить на большое количество вопросов;

заполнить разнообразные анкеты, документы, предоставить справки.

Обратиться в МФО можно в онлайн-формате и предоставить минимальное количество документов. Часто требуется только паспорт. Обработка заявки занимает минимальное время, иногда всего нескольких минут.

Получение денег

Банки работают с крупными суммами. Они выдают кредиты на покупку автомобиля, квартиры, телефона, и на длительный срок, выдачей маленьких сумм на несколько дней не занимаются.

В МФО проще и быстрее взять деньги до нового поступления заработной платы. Перевод чаще всего осуществляется на карту, без выхода из дома. Для желающих получить наличные в отделении компании, предоставляется возможность посетить ближайшее отделение.

Онлайн-формат является одним из преимуществ МФО в глазах клиента

Сидеть в кресле в банке и рассказывать менеджеру о причинах займа не всем нравится. Срабатывает определённый психологический дискомфорт.

После сбора всех справок, заполнения бумаг и беседы с сотрудником банка может прийти как положительный, так и отрицательный ответ.

Общение с работником микрофинансовой организации дистанционно является плюсом и прибавляет комфортность к тому, что человек не должен выходить из дома.

Предоставляется круглосуточное обслуживание. Даже в ночное время можно получить деньги на карту, онлайн заполнить анкету и получить средства.

Основные клиенты или целевая аудитория

На этот вопрос нет однозначного ответа.

Клиентом МФО может быть каждый, кого устраивают преимущества. Не обязательно это только люди с плохой кредитной историей. Есть постоянные клиенты с хорошей историей и официальным трудоустройством, но которые абсолютно не имеют времени посещать банковское отделение.

Возврат займа вовремя является гарантией лояльного отношения

Стоит вовремя возвращать долг. Компания даёт возможность сразу получить новый, как только погашен предыдущий. Два кредита одновременно МФО не оформляет. Но даёт возможность в течение нескольких минут получить ответ – положительный или отрицательный.

Банки проигрывают МФО в плане работы с клиентами, которым нужны небольшие суммы денег на несколько дней и часто с плохой кредитной историей.