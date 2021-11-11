QR-коды, обязательная вакцинация и маски: полный перечень ограничений из-за COVID-19 в Новосибирской области

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Многие регионы продолжают вводить дополнительные меры ограничений из-за пандемии коронавируса. В Новосибирской области было подписано постановление об обязательной вакцинации сотрудников гостиниц и курьеров. Также с 12 ноября 2021 года нельзя будет посетить кафе и рестораны. Полный перечень ограничений- в материале Сиб.фм.

10 ноября 2021 года в Новосибирской области расширили перечень лиц, которые должны пройти обязательную вакцинацию против коронавируса. Постановление было подписано главой регионального управления Роспотребнадзора Александром Щербатовым. Документ уже опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с документом привиться от коронавируса должны сотрудники гостиниц, общежитий, хостелов, а также курьеры, работающие на доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров и продукции общественного питания.

Однако, первый компонент вакцины сотрудники должны получить до 17 декабря 2021 года, второй — до 17 января 2022 года. Также допускается вакцинация однокомпонентным «Спутником Лайт». А не привитых сотрудников руководители должны будут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

А с 12 ноября в Новосибирской области вступает в силу новое постановление правительства региона о кронавирусных ограничениях. С этого дня все заведения общепита смогут работать не только днём, но и ночью. Однако на входе они обязаны будут проверять у посетителей наличие действующего QR-кода. Но существуют и некоторые исключения: доставка заказов, еда навынос, общепиты на вокзалах, АЗС, в аэропортах, столовые при предприятиях для сотрудников.

Также QR-код понадобится при заселении на базу отдыха или в санаторий и для посещения выставочных мероприятий.

С 12 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха, санаториев, при этом разрешается работа общепита с 23:00 до 6:00 часов», – заявили в правительстве региона.

Однако без QR-кода можно будет пройти только на мероприятия с количеством посетителей до 100 человек.

Напомним, что QR-код можно получить после получения второго компонента препарата «Спутник V» или сразу после однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также после перенесённого заболевания. В первом случае срок его действия составит год, во втором – шесть месяцев. Также можно сдать ПЦР-тест, но справка с отрицательным результатом станет пропуском только на три календарных дня. Справка с медотводом от прививки тоже принимается, но документ должен быть заверен врачом и руководством поликлиники.

Ранее, Сиб.фм публиковал новость о ресторанах Новосибирска, которые рассказали о проверке QR-кодов у нетрезвых посетителей. Ночные клубы в Новосибирске отказались проверять паспорта вместе с QR-кодами, а также привитым китайской вакциной добровольцам из Новосибирска отказали в QR-кодах.