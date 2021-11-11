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«СберСтрахование жизни» в честь 180-летия Сбера наградил жительницу Новосибирска за заботу о будущем детей

Фото «СберСтрахование жизни» в честь 180-летия Сбера наградил жительницу Новосибирска за заботу о будущем детей
Фото «СберСтрахование жизни» в честь 180-летия Сбера наградил жительницу Новосибирска за заботу о будущем детей

Фото предоставлено Сбером

В год 180-летия СберБанка «СберСтрахование жизни» выделил жительницу Новосибирска Ольгу Гончарову, которая оформила детский полис накопительного страхования жизни (НСЖ). Такой подход позволяет преумножать капитал и быть уверенным в завтрашнем дне благодаря страховой защите взрослого и ребёнка.

В 2021 году жители Новосибирска и Новосибирской области стали копить с помощью НСЖ от «СберСтрахование жизни» на 12 % чаще.

В январе – сентябре 2021 года новосибирцы оформили свыше 1,13 тыс. договоров накопительного страхования жизни. В среднем жители этого региона копят при помощи этого инструмента более 1 млн рублей. Каждый четвёртый сберегатель выбирает долгосрочные стратегии и планирует формировать капитал в течение 11 лет и более. В 2021 году треть (29 %) держателей полисов НСЖ от «СберСтрахование жизни» моложе 45 лет. 24 % договоров пришлось на клиентов в возрасте 56-64 лет.

Самой популярной программой накопительного страхования жизни в Новосибирской области стала «Билет в будущее» – на неё пришлось 47 % от общего числа договоров, заключённых с начала года. Полис позволяет сформировать капитал для оплаты образования или передачи по наследству, пользоваться страховой защитой взрослому и ребёнку, а также использовать сервис по подбору образовательных услуг. Почти половина (43 %) держателей таких полисов моложе 45 лет, в 54 % случаев – мужчины.

Председатель Сибирского банка СберБанка Татьяна Галкина:

«Для нас важно предлагать клиентам продукты, которые помогут позаботиться о самом дорогом – благосостоянии детей. То, что Ольга Гончарова думает о будущем и делает выбор в пользу долгосрочного финансового планирования вместе с полисами «СберСтрахование жизни», – это тот набор навыков, который каждому из нас нужно воспитывать в себе и в подрастающем поколении. «СберСтрахование жизни» продолжает обновлять линейку накопительного страхования жизни: в следующем году клиентов ждут новые программы, в том числе с возможностью самостоятельно настраивать страховые риски».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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