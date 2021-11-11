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Сельский «Кен» сбежал из новосибирской деревни в Санкт-Петербург из-за травли односельчан

Фото Сельский «Кен» сбежал из новосибирской деревни в Санкт-Петербург из-за травли односельчан
Фото Сельский «Кен» сбежал из новосибирской деревни в Санкт-Петербург из-за травли односельчан

Скриншот из YouTube

20-летний Данила Францев, поразивший жителей посёлка Маслянино своими эпатажными нарядами, вынужден был уехать в Санкт-Петербург из-за угроз со стороны односельчан.

Фрик из Маслянино Данила Францев уехал в Санкт-Петербург, не выдержав травли со стороны местных жителей. Об этом сообщил автор видео, опубликованного на канале «Люди как люди» в YouTube.

Данила Францев стал известен как сельский «Кен» осенью 2021 года. Парень пожаловался журналистам, что из-за экстравагантной внешности ему не дают прохода в родном посёлке.

Автору видео Францев рассказал, что в детстве его бросила родная мать: привезла к двоюродной бабушке и оставила с ней жить. Отец молодого человека находится в тюрьме. С родителями парень связи не поддерживает, хотя хотел бы общаться с матерью.

В возрасте 14 лет Францев впервые попробовал нанести макияж, примерить вызывающий наряд. Сверстники его не поняли и окунули головой в унитаз. Тем не менее подросток от своей идеи не отказался и на протяжении нескольких лет продолжал шокировать односельчан.

«Кто-то может подойти сфотографироваться, кто-то может меня оскорбить, кто-то может даже напасть. Были случаи. В деревне меня считают дурачком», – заявил Францев.

В начале октября в эфире телеканала НТВ вышла программа «За гранью» с участием Данилы Францева.

10 ноября стало известно, что молодой человек переехал в Санкт-Петербург. Большинство пользователей Сети согласились, что это было лучшим решением Францева, поскольку «в деревне всё равно ему не дали бы спокойно жить».

 

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Автор:
Павел Тиунов

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