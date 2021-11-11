Сильные магнитные бури 12 и 16 ноября: врачи рассказали, как сердечникам пережить пытку погодой

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Почти на протяжении месяца метеозависимые будут страдать от магнитных бурь. Напомним, что 5-7 ноября произошла сильная магнитная буря. Ее последствия ощущались 8 ноября в виде мигрени и проблем с давлением. Следующая средняя по интенсивности буря с 15 по 18 ноября. Пик придется на 16 ноября.

Ранее несколько источников предсказывали магнитную бурю 6 ноября.

«Первые проявления магнитных бурь будут с 6 по 8 ноября. Больше всего будет чувствоваться в первый день, 6 октября, после активность начнёт спадать», – сказано на afisha.bigmir.net.

Такой же прогноз на 6 ноября предсказала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Женский журнал ladiesvenue.ru сообщает о том, что неблагоприятные дни придутся с 5 по 18 ноября.

«15–18 ноября – магнитная буря средней интенсивности. Пожилые люди должны внимательно отслеживать все изменения своего состояния – если становится плохо, нужно сразу обращаться за медицинской помощью», – предостерегает журнал ladiesvenue.ru.

А kleo.ru предсказывает несколько магнитных бурь, которые негативно повлияют на состояние кровеносной, сердечно-сосудистой, нервной систем. И даёт расписание неблагоприятных дат в ноябре: 1, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 27, 29, 30.

Также магнитная буря средней интенсивности ожидается 21–23 ноября. Другие указывают на дату 29 ноября.

Людям, которые страдают болезнями сердца, важно внимательно относиться к своему самочувствию в любую из этих дат. Согласно исследованиям, состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходит в конце неблагоприятных дней.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский советует внимательно относиться ко всем симптомам, которые появляются в этот период.

«Людям с гипертонией нужно чаще мерить давление, вести дневник. С этим дневником обращаться к врачу», – уточнил врач.

Ранее, Сиб.фм рассказывал о смерче во время бури под Новосибирском. Астрономы назвали дату пика звездопада в ноябре, а также полный график метеорных потоков.