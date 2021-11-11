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В Новосибирске к новому сезону зальют 45 катков

Фото В Новосибирске к новому сезону зальют 45 катков
Фото В Новосибирске к новому сезону зальют 45 катков

Фото pixabay.com

В Новосибирске начали готовиться к заливке трёх катков и 42 хоккейных коробок во дворах. В сравнении с прошлым годом в нынешнем сезоне мест для катания на коньках в городе будет почти на десяток больше.

В МАУ «Стадион» в Новосибирске готовятся к заливке 42 хоккейных коробок во дворах и трёх катков — на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере и на площади напротив театра оперы и балета.

В сравнении с прошлым годом мест для катания на коньках в нынешнем сезоне будет больше. Прибавились восемь площадок.

«Сегодня мы формируем снежное основание на всех объектах, а после того как температура снизится, мы начнём активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты для заливки», — рассказал замдиректора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

Также он отметил, что с 16 ноября начнут расширять штат сезонных сотрудников. Специалисты по заливке льда и уборке снега требуются на два объекта: на Первомайской, 118 и Толбухина, 25. По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 305-47-06.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что лёд на главном катке напротив НОВАТа желающие смогут опробовать уже после 10 декабря. Сиб.фм направил в городскую администрацию запрос, чтобы узнать точную дату открытия, но пока ждёт ответа.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

НОВАТ
зима
Новосибирск
каток
стадион
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