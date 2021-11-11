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В Новосибирске около 500 пассажиров не смогли вовремя улететь в Египет

Фото В Новосибирске около 500 пассажиров не смогли вовремя улететь в Египет
Фото В Новосибирске около 500 пассажиров не смогли вовремя улететь в Египет

Фото pixabay.com

Жители Новосибирска пожаловались на серьёзную задержку рейса в Египет.

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво около 500 человек не смогли вовремя вылететь в Египет. Их рейс по неизвестной причине отложили более чем на 12 часов. Возмущённые пассажиры рассказали об этом в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам пассажиров, по расписанию самолёт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Толмачёво в Шарм-эш-Шейх (Египет) поздним вечером 10 ноября в 21:40. Однако вскоре туристам заявили, что воздушное судно вылетит 11 ноября в 7:00, затем время перенесли на 12:00.

«Нас тут примерно 500 человек, в том числе беременные женщины и маленькие дети. Размещать в гостинице нас никто не собирается. У данной авиакомпании такие ситуации происходят регулярно. После ожидания в 4 часа горячее питание нам не было предоставлено. Всё происходящее просто какой-то беспредел!» – возмутилась женщина.

По информации «АиФ в Новосибирске», который направил запрос в пресс-службу аэропорта, на данный момент в Толмачёво ведётся подготовка воздушного судна, рабочие устраняют неисправности.

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на сильную задержку рейса из Турции. Туристы два дня не могли улететь из аэропорта Антальи.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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