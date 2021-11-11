В Новосибирске около 500 пассажиров не смогли вовремя улететь в Египет

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Жители Новосибирска пожаловались на серьёзную задержку рейса в Египет.
В Новосибирске в аэропорту Толмачёво около 500 человек не смогли вовремя вылететь в Египет. Их рейс по неизвестной причине отложили более чем на 12 часов. Возмущённые пассажиры рассказали об этом в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
По словам пассажиров, по расписанию самолёт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Толмачёво в Шарм-эш-Шейх (Египет) поздним вечером 10 ноября в 21:40. Однако вскоре туристам заявили, что воздушное судно вылетит 11 ноября в 7:00, затем время перенесли на 12:00.
«Нас тут примерно 500 человек, в том числе беременные женщины и маленькие дети. Размещать в гостинице нас никто не собирается. У данной авиакомпании такие ситуации происходят регулярно. После ожидания в 4 часа горячее питание нам не было предоставлено. Всё происходящее просто какой-то беспредел!» – возмутилась женщина.
По информации «АиФ в Новосибирске», который направил запрос в пресс-службу аэропорта, на данный момент в Толмачёво ведётся подготовка воздушного судна, рабочие устраняют неисправности.
Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на сильную задержку рейса из Турции. Туристы два дня не могли улететь из аэропорта Антальи.
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