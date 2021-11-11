В Новосибирске появится новая остановка «Аквапарк»

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С 12 ноября в Новосибирске начнёт работать новая остановка «Аквапарк», сообщает пресс-служба мэрии. Высаживать и забирать пассажиров на ней будут три автобусных маршрута.

Уже в ближайшую пятницу, 12 ноября, в Новосибирске начнёт работать новая автобусная остановка «Аквапарк», расположенная поблизости от центра водных развлечений на Яринской, 8 в Ленинском районе.

По данным пресс-службы мэрии, останавливаться на ней будут автобусы № 16 («Центральный корпус — Затон»), № 19 («Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино») и № 89 («Магазин «Кристалл» — Криводановский карьер»), а также маршрутное такси № 2 («Затон — Вокзал Новосибирск-Главный»).

В управлении пассажирских перевозок мэрии пояснили, что изменение вводится для улучшения транспортного обслуживания жителей Ленинского района.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске появится сеть комфортных остановок. Их установят к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году, на гостевых маршрутах.