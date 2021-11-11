Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске появится новая остановка «Аквапарк»

Фото В Новосибирске появится новая остановка «Аквапарк»
Фото В Новосибирске появится новая остановка «Аквапарк»

Фото: Евгений Солодовников / 2ГИС

С 12 ноября в Новосибирске начнёт работать новая остановка «Аквапарк», сообщает пресс-служба мэрии. Высаживать и забирать пассажиров на ней будут три автобусных маршрута.

Уже в ближайшую пятницу, 12 ноября, в Новосибирске начнёт работать новая автобусная остановка «Аквапарк», расположенная поблизости от центра водных развлечений на Яринской, 8 в Ленинском районе.

По данным пресс-службы мэрии, останавливаться на ней будут автобусы № 16 («Центральный корпус — Затон»), № 19 («Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино») и № 89 («Магазин «Кристалл» — Криводановский карьер»), а также маршрутное такси № 2 («Затон — Вокзал Новосибирск-Главный»).

В управлении пассажирских перевозок мэрии пояснили, что изменение вводится для улучшения транспортного обслуживания жителей Ленинского района.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске появится сеть комфортных остановок. Их установят к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году, на гостевых маршрутах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

общественный транспорт
Новосибирск
аквапарк
остановка
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20468
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
17222
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13162
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9357
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9131
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8728
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7712
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели