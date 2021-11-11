Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске семь первоклассников получили ожоги глаз из-за кварцевания во время урока

Фото В Новосибирске семь первоклассников получили ожоги глаз из-за кварцевания во время урока
Фото В Новосибирске семь первоклассников получили ожоги глаз из-за кварцевания во время урока

Фото pixabay.com

Ученики первого класса школы № 175 в Новосибирске получили серьёзные ожоги глаз. Оказалось, что во время урока в их кабинете включили кварцевый аппарат.

В Новосибирске в школе № 175 первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевания кабинета, в котором учились. Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что уже выпущен приказ о проведении проверки и ведётся педагогическое расследование инцидента.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация об инциденте в школе № 175. В кабинет первоклассников пошла уборщица, чтобы включить кварцевый аппарат, в результате чего школьники получили ожоги глаз.

По информации Надежды Болтенко, из-за кварцевого аппарата пострадали семь первоклассников – ранее была информация о том, что только двое детей обратились в медучреждения. По словам заявителя, процедура проводилась прямо во время урока, когда дети находились в кабинете.

«В настоящий момент выпущен приказ о проведении проверки в образовательном учреждении, ведётся педагогическое расследование. По информации, которой располагаю к этой минуте, за медицинской помощью обратились семь человек. Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами "конъюнктивит" и "электроофтальмия"», – рассказала Болтенко на личной странице в Instagram.

Сегодня, 11 ноября, детский омбудсмен приедет в школу № 175, чтобы лично разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

На данный момент известно, что Следственный комитет также проводит доследственную проверку по инциденту. По результатам следователи примут процессуальное решение.

Другую проверку организовали в Прокуратуре Новосибирской области. Она проверит образовательное учреждение на соблюдение законодательства об образовании, а также соответствие требований санитарно-эпидемиологических норм и правил.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12991
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
10139
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
9521
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
9228
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9075
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8146
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7665
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели