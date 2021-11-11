В Новосибирске семь первоклассников получили ожоги глаз из-за кварцевания во время урока

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Ученики первого класса школы № 175 в Новосибирске получили серьёзные ожоги глаз. Оказалось, что во время урока в их кабинете включили кварцевый аппарат.

В Новосибирске в школе № 175 первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевания кабинета, в котором учились. Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что уже выпущен приказ о проведении проверки и ведётся педагогическое расследование инцидента.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация об инциденте в школе № 175. В кабинет первоклассников пошла уборщица, чтобы включить кварцевый аппарат, в результате чего школьники получили ожоги глаз.

По информации Надежды Болтенко, из-за кварцевого аппарата пострадали семь первоклассников – ранее была информация о том, что только двое детей обратились в медучреждения. По словам заявителя, процедура проводилась прямо во время урока, когда дети находились в кабинете.

«В настоящий момент выпущен приказ о проведении проверки в образовательном учреждении, ведётся педагогическое расследование. По информации, которой располагаю к этой минуте, за медицинской помощью обратились семь человек. Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами "конъюнктивит" и "электроофтальмия"», – рассказала Болтенко на личной странице в Instagram.

Сегодня, 11 ноября, детский омбудсмен приедет в школу № 175, чтобы лично разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

На данный момент известно, что Следственный комитет также проводит доследственную проверку по инциденту. По результатам следователи примут процессуальное решение.

Другую проверку организовали в Прокуратуре Новосибирской области. Она проверит образовательное учреждение на соблюдение законодательства об образовании, а также соответствие требований санитарно-эпидемиологических норм и правил.