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общество

В Новосибирске врач попала под суд за гибель 15-летнего пациента

Фото В Новосибирске врач попала под суд за гибель 15-летнего пациента
Фото В Новосибирске врач попала под суд за гибель 15-летнего пациента

Фото pixabay.com

Суд в Новосибирске рассматривает дело отоларинголога Светланы Фёдоровой, её обвиняют в халатности. По версии прокуратуры, будучи заведующей ЛОР-отделением ГКБ № 34, врач не организовала должное лечение 15-летнему подростку, в результате чего тот скончался.

В Новосибирске суд рассматривает дело отоларинголога Светланы Фёдоровой, ранее исполнявшей обязанности заведующей ЛОР-отделением городской клинической больницы (ГКБ) № 34. Женщина работала в медучреждении до трагедии с 15-летним подростком, а затем перешла в частную клинику.

Три года назад в ГКБ не смогли спасти несовершеннолетнего пациента, поступившего с острым воспалением миндалин. Ему сделали экстренную операцию, но после неё началось кровотечение и развился геморрагический шок. Подросток скончался в реанимации. В случившемся обвинили Фёдорову, которая якобы не организовала должное лечение, передаёт OTC.

«Не обеспечила взаимосвязь между структурными подразделениями медицинской организации при лечении пациента, не осуществляла регулярный контроль за работой врачей данного отделения, не осуществляла контроль за качеством проводимого лечения, оценкой состояния больного и клинической ситуации», — пояснил помощник прокурора Ленинского района Cергей Лукьянов.
По словам адвоката Фёдоровой Вячеслава Денисова, лечила подростка «почти вся 34-я больница», а его клиентка лично организовывала взаимодействие врачей.
Суд планировал допросить мать погибшего, но она по-прежнему не пришла в себя после смерти единственного сына. Заседание отложили. Фёдоровой грозят принудительные работы и реальный срок в колонии.
Напомним, ранее экс-сотрудника новосибирской колонии отправили под суд из-за гибели осуждённого. По версии следствия, обвиняемый не пресёк бесконтрольный выход осуждённых за пределы изолированных участков, и в результате произошло убийство одного осуждённого группой других.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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