В Новосибирске врач попала под суд за гибель 15-летнего пациента

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Суд в Новосибирске рассматривает дело отоларинголога Светланы Фёдоровой, её обвиняют в халатности. По версии прокуратуры, будучи заведующей ЛОР-отделением ГКБ № 34, врач не организовала должное лечение 15-летнему подростку, в результате чего тот скончался.
В Новосибирске суд рассматривает дело отоларинголога Светланы Фёдоровой, ранее исполнявшей обязанности заведующей ЛОР-отделением городской клинической больницы (ГКБ) № 34. Женщина работала в медучреждении до трагедии с 15-летним подростком, а затем перешла в частную клинику.
Три года назад в ГКБ не смогли спасти несовершеннолетнего пациента, поступившего с острым воспалением миндалин. Ему сделали экстренную операцию, но после неё началось кровотечение и развился геморрагический шок. Подросток скончался в реанимации. В случившемся обвинили Фёдорову, которая якобы не организовала должное лечение, передаёт OTC.
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