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В Новосибирской области 230 пенсионеров получат по 50 тысяч рублей в ноябре

Фото В Новосибирской области 230 пенсионеров получат по 50 тысяч рублей в ноябре
Фото В Новосибирской области 230 пенсионеров получат по 50 тысяч рублей в ноябре

Фото pixabay.com

Пенсионный фонд в Новосибирской области автоматически перечислит в ноябре единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всего в регионе её получат 230 человек.

Президент России Владимир Путин 17 сентября подписал Указ № 533, в соответствии с которым ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в 2021 году получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Она приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, которое состоялось 22 ноября 1941 года.

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что деньги пенсионерам будут перечислены в ноябре автоматически.

«Пенсионный фонд в беззаявительном порядке осуществит перечисление средств на данную выплату в ноябре. Выплата получателям будет произведена вместе с пенсией и тем же способом доставки», — говорится на сайте ПФР.

Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. Если получателю установлены сразу две пенсии, единовременную выплату перечислит ПФР.

Если по какой-то причине ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Это относится прежде всего к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.

Напомним, в Новосибирской области данная выплата установлена для 230 «блокадников», в целом по стране её получат 77 тыс. человек. На поддержку ветеранов из бюджета выделено более 3,9 млрд рублей, уточнили в правительстве.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
пенсионеры
блокадники
выплата
ПФР
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