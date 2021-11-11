В Новосибирской области железнодорожники напомнили водителям правила пересечения переездов

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С 8 по 10 ноября в Новосибирской области состоялись профилактические акции на 20 переездах. Работники Западно-Сибирской магистрали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями администраций муниципалитетов вручили 3 тысячам водителей памятки с полезной тематической информацией, а также фотографии с реальных мест ДТП на переездах.

Акции проводились на переездах в Новосибирском, Барабинском, Чулымском, Татарском, Тогучинском, Искитимском, Коченёвском, Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области.

Кроме постоянной информационной и профилактической работы, железнодорожники уделяют особое внимание техническому состоянию переездов. С начала 2021 года в Новосибирской области в целях обеспечения безопасности движения поездов и автомобильного транспорта выполнены различные ремонтные работы на 44 железнодорожных переездах.

Отметим, что основной причиной ДТП остаются нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – всё это, как правило, приводит к трагическим последствиям.

В границах Новосибирского региона ЗСЖД действуют 149 переездов, на 98 переездах уложен резинокордовый настил, 39 переездов с наиболее интенсивным движением оборудованы автоматическими устройствами заграждения проезжей части.