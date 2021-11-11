Великий Рождественский пост – 2021: когда начнётся в ноябре, как подготовиться православным

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Великий Рождественский пост установлен в честь праздника Рождества Христова (7 января). Пост начинается ежегодно 28 ноября, заканчивается 6 января и длится 40 дней. Канун поста (27 ноября) приходится на день памяти апостола Филиппа, поэтому в народе его ещё называют – Филиппов.

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. По своей строгости пост близок к Петрову. Основу постного стола в этот период составляет каша (гречневая, пшённая, овсяная и другие). Но основная суть воздержания от всего мирского – это очищение души. За этот период необходимо сделать как можно больше добрых дел.

Целью поста является духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождество Христово.

В дни поста полагается постоянно молиться за себя и за близких; отказаться от продуктов животного происхождения; не распивать алкоголь. На праздники можно немного пригубить вина. Не бездельничать – через труд закаляется выдержка. Отказаться и от увеселительных заведений и просмотра телевизора. Больше проводить времени в кругу семьи. Отказаться от плотских утех. Нельзя злиться на ближних – старайтесь прощать.

Ограничения в пище в Рождественский пост

От начала поста (с 28 ноября) до праздника святителя Николая (19 декабря включительно) по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

В период с 20 декабря по 1 января (включительно) по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу – разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.

2–6 января – период предпразднства Рождества Христова, наиболее строгая часть поста. В эти числа по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

В праздник Рождественский сочельник (6 января) запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды.

Как подготовиться к Рождественскому посту

Необходимо начать готовиться к посту за несколько недель, чтобы пищевые ограничения воспринялись вашим организмом легче и не навредили самочувствию.

Продукты животного происхождения стоит исключать плавно, чтобы не вызвать у организма стресс из-за внезапного голодания. Первые продукты, от которых следует отказаться: баранина, говядина, свинина. Затем запрет должен коснуться молока и яиц.

За день до входа в пост очистить кишечник, чтобы запустились механизмы внутриклеточного питания. Также это поможет избавиться от навязчивого чувства голода. Людям, которые пренебрегают очищением кишечника, будет сложнее подавлять свой аппетит, особенно в первые 2-3 дня.

В первые дни можно поэкспериментировать с режимом питания и есть чаще. Пить воду вместо других напитков: сока, компота. Когда организм окончательно привыкнет к новой диете, можно вернуться к прежнему распорядку дня.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал: когда рыбные дни в Рождественский пост, как соблюдать пост в новогоднюю ночь и можно ли пить шампанское.