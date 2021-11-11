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Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений «Зелёного дня»

Фото Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений «Зелёного дня»
Фото Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений «Зелёного дня»

Фото предоставлено Сбером

В рамках акции «Зелёный день» СберБанк повысит доходность по вкладам. Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99 %, которая с учётом капитализации обеспечит доходность 7,75 %.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка:

«В рамках акции «Зелёный день» мы повышаем ставки по нашему новому вкладу «СберВклад Прайм». Это действительно самый выгодный день для вкладчиков за 4 года. Будем рады видеть как наших постоянных, так и новых клиентов в дни акции».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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