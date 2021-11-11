Завод по производству солёных снеков заработает в Новосибирской области в начале 2022 года

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Компания PepsiCo откроет завод по производству солёных снеков на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области в начале 2022 года, сообщила глава представительства Агентства инвестиционного развития региона в Москве Надежда Зуева.

Корпорация PepsiCo откроет завод по производству солёных снеков на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области в начале 2022 года, сообщила на форуме «Международный день импорта и экспорта» руководитель представительства Агентства инвестиционного развития региона в Москве Надежда Зуева.

После Нового года PepsiCo запустит первые две производственные линии, уточнила она. Всего их запланировано шесть, пишет ТАСС.

Завод на территории ПЛП станет третьим предприятием PepsiCo по производству солёных закусок в России и будет выпускать более 60 тысяч тонн продукции в год.

Напомним, на церемонии начала строительства завода губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что открытие предприятия станет стимулом для развития сельского хозяйства в регионе.